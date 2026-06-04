“181 karton sigarayı izinsiz yurt dışına çıkarmaya çalıştılar”

Ercan Havaalanı’nda çıkış yapmak üzere olan 4 kişinin valizlerinde, değeri 143 bin 443 TL olan 181 karton sigara ele geçirildi. Gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan zanlılar teminata bağlanırken, yurt dışına çıkışları yasaklandı.

Ercan Havaalanı’nda meydana gelen “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlılar C.S., A.D., A.K. ve H.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Batuhan Kaya olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde saat 16:15 raddelerinde Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda KKTC'den çıkış yapıp uçağa binmeye çalışan zanlıların eşyalarında gümrük memurları tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada 143 bin 443.39 TL değerinde 181 karton muhtelif markalarda sigara ele geçirildiğini kaydetti. Polis, Demirhan Karakolu’na sevk edilen, zanlıların bahse konu sigaraları Ercan Havaalanı’ndan satın alarak beyan yapmadan ve geçerli izinleri olmaksızın ihraç etmeye çalıştıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye deyin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, her birinin 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.