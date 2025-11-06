Birçok sabıkası olan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da belediyeye ait yeni yapılan halka açık tuvaletin aynalarını kırarak yaklaşık 20 bin TL’lik hasara yol açan, ardından bir aracın camını da taşla kıran Ü.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının; uyuşturucu, kasti hasar ve askeri yasak bölgeyi ihlal gibi çok sayıda sabıkası bulunduğu belirtilirken, Yargıç Şevket Gazi zanlının 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Tuvalette 20 bin, araçta 12 bin TL hasar meydana geldi

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı.

Polis, 5 Kasım 2025 Tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa'da Posta Sokak üzerinde açık tuvalet içerisinde bulunan aynaları kasten ve kanunsuz olarak vurup, makul mazereti olmaksızın Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olan aynaların kırılmasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını, 20 bin TL tutarında maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 17:15 de Lefkoşa'da sakin M.G.’ye ait GY 497 plakalı Mercedes marka araca makul mazereti olmaksızın yerde bulduğu taş ile arka camına kasten ve kanunsuz olarak vurup kırılmasına sebebiyet vererek tahmini 12 bin TL kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının uyuşturucu, kasti hasar, askeri yasak bölgeyi ihlal başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Harmancı duyurmuştu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından şunları belirtmişti:

“Uzun zamandır yeni bir anlayışla ele aldığımız, iğneden ipliğe yenileyerek pırıl pırıl tuttuğumuz hem turistlerin hem de bölge insanlarının ücretsiz olarak bu kadar güzel baktığımız için takdir ettiği umumi tuvaletlerimizden Posta Dairesi arkasındaki tesis, içmesini bilmeyen bir edepsiz tarafından vandalizme uğradı.

Şu an polis tarafından yakalanan şahıs elbette bedelini ödeyecek. Vandalizmin geldiği aşamayı göstermek adına bu görüntüyü paylaşıyorum.”