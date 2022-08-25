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Birçok noktada yağmur bekleniyor

Birçok noktada yağmur bekleniyor

Bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey sahil şeridi ile Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa  Güzelyurt ve Mağusa’da yağmur bekleniyor.

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Bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey sahil şeridi ile Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa  Güzelyurt ve Mağusa’da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre kuzey sahil şeridinde yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.

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