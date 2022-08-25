Birçok noktada yağmur bekleniyor
Bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey sahil şeridi ile Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa Güzelyurt ve Mağusa’da yağmur bekleniyor.
A+A-
Bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey sahil şeridi ile Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa Güzelyurt ve Mağusa’da yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre kuzey sahil şeridinde yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.
Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi