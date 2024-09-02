“Bırakın artık cenazeleri düğünleri gezmeyi. Enflasyonu durdurun”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “Bin dolar asgari ücret olmaz” açıklamasına tepki gösterdi. Serdaroğlu, yaptığı açıklamada “Böyle bir yönetime maruz kalırsak, asgari ücret bırakın bin doları, 2 bin dolar bile olur” dedi.

Serdaroğlu açıklamasında, “Bırakın artık cenazeleri düğünleri gezmeyi Sayın Tatar… İnsanımızın yaşantısını izleyin. Mezun olduğunuz Cambridge Üniversitesi’nin hakkını verin… Enflasyonu durdurun” diyerek Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar’a seslendi.

Serdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı döviz stabil diyor. Peki dövizin stabil olduğu sadece asgari ücret artışı sırasında mı aklına geliyor? Zamlar yapılırken dövizin stabil olduğunu bilmez miydi, duymaz mıydı? Acaba bu zamlar yapılırken neredeydi, kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil miydi?

Malum Sayın Cumhurbaşkanı sürekli yurtdışında olduğu için zamlardan habersiz olabilir. Kendisi ekmek elden su gölden yaşadığı, zamlara maruz kalmadığı, elektrik faturası, kira ödemediği için, gıda ve temizlik ürünlerini bedava temin ettiği için enflasyonu hissetmeyebilir…

Ancak memleketin pahalılığı karşısında yaklaşık bin sterlin emekli maaşı alan İngilizler bile ülkeden kaçıyor. Rusya-Ukrayna savaşından buraya kaçan insanlar, fahiş fiyatlar karşısında arkasına bakmadan dönüyor. Öyle görünüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu durumdan haberi yok.

Bırakın artık cenazeleri düğünleri gezmeyi Sayın Tatar… Bırakın artık vatandaşın sevincinden ve üzüntüsünden faydalanmayı… İnsanımızın yaşantısını izleyin. Mezun olduğunuz Cambridge Üniversitesi’nin hakkını verin… Enflasyonu durdurun. Yaşanan hayat pahalılığı ile ceplerini dolduranları, haksız kazanç elde edenleri, vergi kaçıranları tespit edin… Bunları yapın ki mezun olduğunuz üniversiteye layık olun…

Size saygımız sonsuz ama olmadı Sayın Cumhurbaşkanı… Bu açıklama size hiç yakışmadı. Açlık sınırında yaşam mücadelesi veren asgari ücretlinin dolarla işi yok. Onların derdi ailelerinin geçimini sağlamak. Asgari ücretin bin dolar olmaması gerektiğini söylerken, hayat pahalılığının bu noktaya nasıl geldiğini neden sorgulamıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı?..

Siz sadece zenginliğine zenginlik katanların değil, dar gelirlilerin de Cumhurbaşkanısınız Sayın Tatar…

Asgari ücret siz ve sizin gibi düşünen yöneticilerin hayat pahalılığı karşısına almadığı önlemler yüzünden bu noktalara geldi. Şunu asla unutmayın.

Asgari ücretliye bir artış yapılmıyor. Dört ay içinde hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlar, yapılan artışla ancak telafi edilebiliyor…Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak, asgari ücret bırakın bin doları , 2 bin dolar bile olur Sayın Cumhurbaşkanı…”