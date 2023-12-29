Bir yılda 3’ü ‘kadın’ 5 cinayet

➦16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, ➦ 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, ➦ 37 yaşındaki Kübra Aydın ➦ 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov ➦ 45 yaşındaki Ayça Alav şiddet görerek cinayete kurban giden isimler oldu, yakınları “adalet” diye haykırdı.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2023 yılına işlenen cinayetler damga vurdu. Geçtiğimiz Cuma akşamı işyerinde öldürülen Ayça Alav cinayeti sonrasında bu yılki cinayet sayısı 5’e yükselirken, bu cinayetlerin 3’ünün ‘Kadın Cinayeti’ olması dikkat çekti.

2023 yılının Ocak ayında Zahie Helin Reesur, Ağustos ayında Hüseyin Mavideniz, Eylül ayında Kübra Aydın, Kasım ayında Mikhail Kamyshanov ve Aralık ayında Ayça Alav cinayete kurban giden isimler oldu.

Yıl boyunca işlenen cinayetler sonrasında yargı süreçleri devam ederken, 14 Eylül’de Haspolat’ta Kübra Aydın’ın canına kıyan Emrah Yılmaz, aynı gece cesetle birlikte Kayalar’a gidip, aracı uçuruma sürmüş ve kendisi de hayatını kaybetmişti.

2023 yılında işlenen cinayetlerin detayları:

ZAHİE HELİN REESSUR CİNAYETİ

25 OCAK 2023 – 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, İskele Long Beach bölgesinde bir inşaat alanı içerisinde öldürülmüştü. Cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, olay sonrası kaçmaya çalışmış, Derinya geçiş noktası yakınlarında önce aracı bulunmuş, ardından da zanlı adanın güneyinde yakalanmıştı.

16 yaşındaki kızı işkence çekerek öldüren, ardında da olaya “intihar” süsü veren zanlının o günden bu yana yargı süreci devam ediyor.

Helin’in okul arkadaşları, ailesi, sevenleri ve birçok sivil toplum örgütü ve bazı siyasi partiler, olayı protesto etmişti.

HÜSEYİN MAVİDENİZ CİNAYETİ

11 AĞUSTOS 2023 – İskele’deki bir eğlence mekânında sabaha karşı ciddi bir şekilde darp edilen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, hayatını kaybetmiş bu cinayet olayı da uzun süre konuşulmuştu. Olay sonrası Polis Basın Subaylığı, Mavideniz’in bedeni üzerinde yapılan otopsisinde, “öldürücü nitelikte beyin kanaması” nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olay sonrası tutuklanan 2 zanlı mahkemeye çıkarılmış, olayın detaylarını mahkemede anlatmıştı. Mavideniz’in yakınları duruşmanın olduğu gün İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanmış, olayı protesto etmişti. Mavideniz cinayetiyle yargılanan zanlıların yargı süreci devam ediyor.

KÜBRA AYDIN CİNAYETİ

14 EYLÜL 2023 – Yılın 3’üncü cinayeti 14 Eylül akşamında yaşandı. Haspolat’ta 38 yaşındaki Emrah Yılmaz, 37 yaşındaki Kübra Aydın’ı evinde bıçaklayarak öldürdü. Emrah Yılmaz cinayet sonrasında cesetle birlikte Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe Mevkiine giderek aracını uçuruma doğru sürüp yaklaşık 60 metre aşağıya düştü. Olayın ertesi gününde söz konusu noktada iki kişinin de cesedine ulaşıldı.

MIKHAIL KAMYSHANOV CİNAYETİ

27 KASIM 2023 - Yılın 4’üncü cinayeti Kasım ayında işlendi. 27 Kasım’da Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan “İmaj Photo Stüdyo” isimli iş yerinde 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov ölü bulundu. Cinayet olduğu anlaşılan olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

AYÇA ALAV CİNAYETİ

22 ARALIK 2023 – Yılın son cinayeti geçtiğimiz Cuma akşamı yaşandı. 45 yaşındaki Ayça Alav Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde bulunan Mevlevi Tekke Sokak üzerindeki işyerinde cinayete kurban gitti. Olayın bir gün sonrasında cinayetin detaylarını aktaran Polis Basın Subaylığı, Alav’ın elleri ve ağzının bağlanılarak işkenceye maruz kaldığı bilgisini verdi. Olayla ilgili iki zanlı tutuklanırken, iki zanlının da adanın güneyine kaçması dikkat çekti. Tutuklanan iki zanlı yargılanırken, diğer iki zanlı halen Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilemedi.