Bir üst kültür etkinliği denemesi: “İnsan Mekân ve Ötesi” sergisi

Murat OBENLER

Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve fotoğraf sanatçıları Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Emel Sefer ve Yıltan Taşçı’nın “İnsan Mekân ve Ötesi” konulu fotoğraflarından oluşan sergi, Lefkoşa AKM’de yoğun bir sanatsever kitlesinin katılımıyla açıldı.

Metin yazarlığı ve küratörlüğünü Ümit İnatçı’nın yaptığı sergiyi CTP Milletvekili Sami Özuslu da gezerken fotoğraf camiası da sergiye yoğun ilgi gösterdi. Merkezin 4.sergisi de olan serginin açılışında Yıltan Taşçı ve Ümit İnatçı birer konuşma yaptı. Sergi projesindeki 5 sanatçıdan birisi olan Tevfik İleri ise özel sebeplerden dolayı projedeki eserlerini geri çekti.



Taşçı: “Sergiye fotoğraf seçerken zorlandım Bu ülkedeki fotoğrafçılığın nerede olduğuna dair bir göstergedir”

Sanatçı Yıltan Taşçı, Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nin bir projesinde yer almaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek “İnsan Mekân ve Ötesi” temalı sergiye fotoğraf seçerken zorlandıklarını da kaydetti. Bunun ülkedeki fotoğrafçılığın nerede olduğuna dair bir gösterge olduğu saptamasını da ifade eden Taşçı, zorlana zorlana ilerlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



İnatçı: “Özuslu’ya teşekkürler. Umarım diğer vekiller de sanata daha fazla ilgi gösterirler ve sanatçının sesine daha fazla kulak verirler.”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi kurucusu ve serginin küratörü Ümit İnatçı ise katılımın fazlalığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasına sergiye fotoğraf veren sanatçılara, CTP milletvekili Sami Özuslu’ya ve fotoğraf severlere teşekkür ederek devam etti: “CTP milletvekili Sami Özuslu sergimize gelen tek milletvekilidir. Umarım diğer vekiller de sanata daha fazla ilgi gösterirler ve sanatçının sesine daha fazla kulak verirler. Üründeki niteliğe paralel olarak ilgideki nitelik yükselmesi bu tür sanatsal faaliyetlerin pekişmesine yardımcı olacaktır.”



İnatçı: “Birkaç kıpırtı dışında ülkede sanatsal etkinlikler düzey ve nitelikten çok bir kültürel ve sosyal aksesuara dönüşmüştür”

İnatçı konuşmasının devamında ise “Toplumda fotoğrafçılığa büyük bir ilgi vardır ama her şey pratikte ve teknikte kalıyor. Merkezimizin kuruluş amaçlarından birisi de nitelikli işlere öncülük yapmak ve onlara bir dil kazandırmaktır. Bu sergi ürünlerin dilini de izleyiciye sunması bakımından girişimci bir sergidir. Fotoğrafta birçok kodlar vardır. Deneyimli fotoğrafçı arkadaşlarımın çalışmalarından bir seçkiyle ve kollektif bir bilinçle oluşan sergi “insan-mekân-bellek” ilişkisine yönelik bir parantez açıyor. Bu sergiye verilen değeri kültürel düzeyden bir üst kültür düzeyine taşımamız gerekir. Birkaç kıpırtı dışında ülkede sanatsal etkinlikler düzey ve nitelikten çok bir kültürel ve sosyal aksesuara dönüşmüş durumdadır. Biz bunu bir daha yukarı seviyeye çıkarabilmek için kollektif bilinçle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sergi 19 Temmuz öğle saatlerine kadar gezilebilecek.