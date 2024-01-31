Bir turizmcinin vedası: Erdem Oskar'ı kaybettik
Kıbrıs Türk turizminin önemli isimlerinden, yatırımcı Erdem Oskar hayatını kaybetti.
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Kıbrıs Türk turizminin önemli isimlerinden, yatırımcı Erdem Oskar hayatını kaybetti.
Erdem Oskar, Girne'deki Oskar Otel'in sahibiydi, kiralık araba sektöründe başladığı yatırımları ile dikkat çekmişti.
Turizm alanında yıllardır önemli yatırımlara imza atan Erdem Oskar, pekçok farklı projesi de gündeme gelmişti.
1935 yılında, Limasol’un Evdim köyünde doğan ve hayatını yatırımcılığa adayan Erdem Oskar, Çatalköy'de “Hasan Efendi Zeytinyağı Fabrikası”nı da hizmete açmıştı.
“Oscar Group” bünyesindeki otel, acente, araç kiralama, benzin istasyonu gibi işletmeleri oğluna devreden Oskar'ın kaybı turizm camiası ve ülkede üzüntü yarattı.
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Etiketler : turizm, Erdem Oskar, acı kayıp