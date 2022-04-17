Bir öyle, bir böyle…

8 Mart: (Kabine değişikliği) “Yalan makinelerine inanmayın, kabinede değişiklik olmayacak. / 9 Mart: Sucuoğlu: “Kabinede değişiklik yaptım”

5 Nisan: “Elektrik faturalarının hafifletilmesi maksadıyla kilovat/saat fiyatlarında indirime gidildi.” / 15 Nisan: “Elektrikte indirimli tarife sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacak”

5 Nisan: “Alkoldeki fon uygulamasında indirime gidildi” / 16 Nisan: Çalışma halen yürürlüğe girmedi.

Ayşe GÜLER

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, göreve geldiği günden bugüne farklı konu başlıklarında yaptığı açıklamalarla hayata geçen uygulamalar birbiriyle örtüşmedi.

Market denetiminden, dövizdeki düşüşle raf fiyatlarının gerileyeceğine, elektrik ve alkol zammına yönelik indirimden, kabine değişikliğine kadar birçok konuda Başbakan Sucuoğlu kendiyle çelişti.

‘Tutarsız’ açıklamalar vatandaşı da bezdirdi, güven sorunu yarattı.

Önce indirim var dedi, yeni tarifeleri duyurdu, sonra “Sadece Mart ayına özel” açıklaması yaptı

Kamuoyunda en çok tartışma yaratan konuların başında ‘elektrikte yüksek faturalar’ oldu.

Elektrik zammı sonrasında yüksek faturalarla karşı karşıya kalan vatandaşların tepkisi sonrasında Başbakan yeniden düzenleme yapılacağını açıklamış, tarifeleri de duyurmuştu.

Ancak bu uygulama hayata geçmemiş, Resmi Gazete’de yayınlanmamıştı.

Haftalar sonra Sucuoğlu, elektrikte indirimli tarifenin sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacağını, devamında zamlı tarifenin uygulanacağını açıkladı.

Mart ayı sonrası tüketimin düşeceğini ve Temmuz ayına kadar bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini ifade eden Sucuoğlu, daha sonra bir çalışma yapılacağını, Kıb-Tek’e külfet getirmek istemediklerini dile getirdi.

Alkol zammı da yürürlüğe girmedi

Hükümetin alkole dair aldığı “zam indirimi” kararı yılan hikayesine döndü.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kamuoyundaki tepki sonrasında 5 Nisan’da alkoldeki fon uygulamasında indirime gidildiğini açıklamıştı.

Alkolde FİF indirimine ilişkin yeni uygulama paylaşılsa da yürürlüğe girmedi.

Açıklamadan 3 gün sonra Sucuoğlu, 8 Nisan’da ise FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün koronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığını ifade etmişti.

Bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen henüz yasallaşmadı.

“Sebze meyve fiyatları düşecek” dedi, raf fiyatları tavan yaptı

Sucuoğlu, dönem dönem sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili de değerlendirme bulundu.

15 Mart’ta bir üreticinin serasına yaptığı ziyarette havaların da ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanacağını söylemişti.

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra salatalıktan domatese birçok sebze ile meyvenin fiyatı rekora koştu.

Kabine değişikliği: “Yalan makinelerine inanmayın” dedi, 1 gün sonra kabine değişti…

Başbakan Sucuoğlu, kamuoyu gündemine gelen kabine değişikliğine ilişkin 8 Mart’ta açıklama yapmış,

“ Yalan makinelerine inanmayın. 3-5 gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” demişti.

Ancak Sucuoğlu, bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, Cumhurbaşkanlığı’na giderek kabinedeki değişikliği sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevinden istifa ettiğini açıklayan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u, Dışişleri Bakanlığı’na ise Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadı.

“Marketlerdeki fiyatlar düşmeye başladı” demişti…

Ekonomik olarak ciddi sıkıntıların yaşandığı bu dönemde vatandaşın en fazla şikayet ettiği konulardan biri de marketlerdeki fiyatlar olmuştu.

Başbakan Sucuoğlu, 23 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada, döviz kurlarına yaşanan düşüşle birlikte marketlerdeki fiyatların da “orantılı bir şekilde yavaş yavaş düşmeye” başladığını belirtmişti

Bu açıklamaya rağmen temel tüketim maddeleri dahil, birçok ürüne arka arkaya dudak uçuklatan zamlar yapıldı, hiçbir üründe fiyat düşüşü yaşanmadı.

“Ek bütçe için çalışacağız” dedi, olmadı…

Ek bütçede Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun gündemine gelmiş, açıklamalar yapmıştı.

Dövizin aşırı şekilde değer kazanmasıyla ciddi bir bütçe açığının ortaya çıktığını, bunun da ancak bir ek bütçeyle telafi edilebileceğini vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bunun için de çalışmaların hükümetin güvenoyu almasının ardından başlayacağını kaydetmişti.

Ancak bu konuda da adım atılmadı.