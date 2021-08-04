Bir kişi daha aranıyor

Kıbrıs’ın güneyine yasal olmayan yolla geçmek için gizli ittifak yapan 3 Bangladeş uyruklu zanlı suçüstü yakalandı. Polis, bir kişinin daha arandığını belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Orhun Ulugün, olguları aktardı. Polis, zanlılar R. U., K. A. ve M. I.H.R’ın “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 3 Ağustos tarihinde Alayköy’de güneyde bulunan, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice ihlal etmek ve Kıbrıs’ın güneyine gitmek üzere toplanan Bangladeş uyruklu 25 yaşındaki R.U., 22 yaşındaki K.A. ve 21 yaşındaki M. I.H.R’nin suçüstü tutuklandıklarını anlattı. Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada kendileriyle söz konusu geçiş için, para karşılığı Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden Bangladeş uyruklu Robin isimli biriyle anlaştıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.