Bir haftada 66 kaza, 23 yaralı
Bir haftada meydana gelen 66 trafik kazasında, 23 kişi yaralandı.
Bir haftada meydana gelen 66 trafik kazasında, 23 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1-7 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde meydana gelen kazaların 18’i yaralanmayla ve 48’i de hasarla sonuçlandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri ise şöyle;
“süratli araç kullanmak 19 , dikkatsiz sürüş yapmak 13, kavşakta durmamak 15, yakın takip 10 ve diğer etkenler 9.”
Kazalarda toplam hasar miktarı ise 2,127,000 TL oldu.
Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle;
“Lefkoşa 25, Gazimağusa 11, Girne 21, Güzelyurt 2, İskele 7.”
-Polis 7 bin 435 araç sürücüsünü denetleyerek, suç işlediği tespit edilen 749 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı
Öte yandan aynı tarihlerde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 435 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen 749 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Suçların şöyle:
“Sürat ( 186 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 22 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 33 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 126 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 26 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 27 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 100 diğer.”