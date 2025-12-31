Bir haftada 57 kaza, 29 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 57 trafik kazası meydana geldi, 29 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede ülkede 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 20’si yaralanmayla ve 37’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 29 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 16, kavşakta durmamak 15, dikkatsiz sürüş 11, yakın takip 7 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 970 bin 300 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle;

“Lefkoşa 17, Girne 15, Gazimağusa 11, Güzelyurt 8 ve İskele 6.”

Denetimlerde iki bin 301 rapor, 179 araca men, 7 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönem gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, iki bin 301 araç sürücüsü rapor edildi, 179 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 1057, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 170, muayenesiz araç kullanmak 111, trafik levha ve işaretlerine uymamak 101, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 74, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 68, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 67, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 52, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 35, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 47, dikkatsiz sürüş 29, tehlikeli sürüş 19, trafik ışıklarına uymamak 15, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 14, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 13, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 6, özel eşya taşıma 'B' işletme izinsiz araç kullanmak 4, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1 ve 486 diğer trafik suçları."