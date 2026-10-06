Bir cansız bedene daha ulaşıldı... Aranan kişi sayısı 5'e düştü

Başbakanlık, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Buna göre, son bulunan naaşın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp sayısı 5'e düştü.

Kalan 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklanmıştı.