Bir cansız bedene daha ulaşıldı... Aranan kişi sayısı 5'e düştü
Başbakanlık, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
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Başbakanlık, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
Buna göre, son bulunan naaşın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp sayısı 5'e düştü.
Kalan 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklanmıştı.
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