Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok bölgede yaşanan Teknecik Elektrik Santrali’nin çıkardığı dumanla ilgili açıklama yaptı.

Kırok, “Artık bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçti. İnsanların sağlığı daha fazla tehlikeye atılmadan, gerekli araştırmaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekiyor. Yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmamasını ve acilen harekete geçmesini istiyoruz. Bir an önce, gerçekçi çözüm üretecek önerilerle bu soruna dur demeliyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Çatalköy ve Bölgesinde Artan Kanser Vakaları ve Teknecik Elektrik Santrali Sorunu…

Yıllardır çözül(e)meyen Teknecik Elektrik Santrali'nin tüm bölgeyi zehirleyen dumanına önlem almak için daha kaç canın gitmesini bekliyorsunuz?

Gectiğimiz hafta beş gün içerisinde altı kişiyi toprağa verdiğimiz Çatalköy'de ölümlerin yüzde ellisi kanser vakasından kaynaklanıyor. 2024 yılının başından bu güne Çatalköy Esentepe belediye sınırları içerisinde kanser vakalarından ölenlerin sayısı en az on dört.

Peki, hâlâ daha neyi bekliyoruz?

Özellikle belli bölgelerdeki kanser vakalarının bir sebebi olmalı.

Bir mahallede 15 evin 12’sinde kanser vakası görülüyor; hatta aynı evde yaşayan insanlar farklı türlerde kansere yakalanıp hayatlarını kaybettiler.

Durum böyle olmasına rağmen, hiçbir yetkili veya kurum bu durumun nedenlerini araştırmak için çaba sarf etmiyor.

Önerimiz;

Sağlık Bakanlığı ve tıp fakültesi bölümü bulunan üniversitelerle iş birliği yaparak bölgenin kanser haritasını çıkarmalıyız. Bu konuda bize destek verecek tüm kurumlarla çalışmaya hazırız.

Sorularım çok net:

Kanser vakalarının ciddi bir şekilde arttığı bölgemizde her geçen gün yeni vakalarla karşılaşmamızın altındaki gerçek sebep Teknecik Elektrik Santrali'nden çıkan zehir mi?

Neden bölgemizde görülen kanser vakalarının ve diğer çeşitli hastalıkların nedenleri araştırılmıyor?

Dünyada bu şekilde elektrik üreten kaç ülke var ve bu ülkelerde ne gibi önlemler alınıyor?

Bu iş bu şekilde nereye kadar devam edecek?

Artık bir çözüm bulmanın zamanı geldi de geçti. İnsanların sağlığı daha fazla tehlikeye atılmadan, gerekli araştırmaların yapılması ve önlemlerin alınması gerekiyor. Yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmamasını ve acilen harekete geçmesini istiyoruz.

Bir an önce, gerçekçi çözüm üretecek önerilerle bu soruna dur demeliyiz.