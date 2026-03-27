Bilgisizlik mi, öngörü mü?

Ankara’da, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmesinin ardından açıklama yapan TC Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “KKTC Adalet Bakanlığı’na katkı sunmaya hazırız” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bilindiği üzere KKTC’de hukuk sistemi İngiliz (common law) geleneğine dayanıyor ve bu yapı içerisinde yargı, yürütmeden görece bağımsız bir şekilde konumlanırken, klasik anlamda bir Adalet Bakanlığı bulunmuyor.

Bu nedenle böyle bir kurumun oluşturulması, yargının idari olarak yürütmeye bağlanması ve siyasi etkinin artabileceği yönünde endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ankara’nın bir süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde hem Adalet Bakanlığı hem de Başkanlık sistemi talebinde bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanlığı’nın açılmasıyla birlikte, sistemsel bir değişikliğin önünün açılabileceği ifade ediliyor.

Gürlek’in “KKTC Adalet Bakanlığı’na katkı sunmaya hazırız” sözlerinin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bürokrasiye ilişkin bilgisizliğinden mi, yoksa bir öngörü üzerine sarf ettiği ifadeler mi olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak açıklamanın yapıldığı sırada Gürlek ile birlikte olan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un bu sözlere dair herhangi bir itirazda bulunmaması da dikkat çekiyor…