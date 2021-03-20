Bilgisayar çaldı yakalandı, evinde uyuşturucu da çıktı

Girne’de bir bilgisayar mağazasına müşteri olarak giren ve 14 bin 500 TL değerinde dizüstü bilgisayar çalan zanlı L.H.W.A.B’nin tespit edilip tutuklanması üzerine evinde yapılan aramada hem çaldığı laptop, hem de uyuşturucu bulundu. Zanlı PCR sonuçları çıkmadığı için gıyabında aleyhine tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler 18 Mart 2021 tarihinde saat 13.45 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giren zanlının mağaza içerisinde bulunan 14 bin 500TL değerindeki Mac Book Pro marka dizüstü bilgisayarını çaldığını söyledi. Polis zanlının, 19.03.2021 tarihinde Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada neticesinde, ikametgahın giriş kısmında masa üzerinde folyo kağıdı içerisinde yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile çalmış olduğu laptop bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.