Biletçiyi soyan zanlı cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y., soruşturmasının tamamlanması üzerine teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Sirkat’ suçundan tutuklandığını ve olayın 22 Haziran tarihinde meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, Hasan Okur'a ait toplam 6 bin 800 TL nakit paranın zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, aynı gün kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu paranın M.Y., tarafından alındığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, 23 Haziran tarihinde zanlının tespit edilip tutuklandığını söz konusu para ile ilgili olarak izahat istendiğinde parayı alıp Gönyeli çemberinde faaliyet gösteren bir casinoda tüm parayı harcadığını söylediğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlının parayı casinoda harcadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının çalışma izinli olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.