Bıçaklı’dan yabancı işçilerle ilgili kararnamenin geri çekilmesi çağrısı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, yabancı işçilerle ilgili yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesini talep etti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, kararnamenin, emek sömürüsü yapılmasına olanak sağladığını savunarak, “Aynı ülkede, aynı iş yerinde, aynı emeği satan işçiler arasında ayırım veya farklı ücret uygulaması yapmak kabul edilemez” dedi.

“Ayrıca siz bir ülkede sermayeye, vatandaşımıza karşı yüzde 40 daha ucuz ücretle işçi çalıştırma imkanı verirseniz, sizin ülkenizin çocuklarını sermaye tercih etmez” diyen Bıçaklı, bunun gençlerin ülkeden göç etmesine sebep olacağını kaydetti.

Bıçaklı, alınan kararı, “insanlık ayıbı” ve “işçi düşmanlığı” olarak niteledi.