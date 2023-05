Besim: “Sağlıkta şiddet, kadına şiddet gibi politiktir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mağusa’da Sadrettin Tuğcu’nun hastası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Besim, “Bir hekimin kliniğinde, huzurla hastalarına bakamadığı bu ortamdan, huzurlu bir ortama geçiş yapmamız gerek” dedi.

Besim, “Sağlıkta şiddet, tıpkı kadına şiddette bahsettiğimiz gibi politiktir” diyerek, “Doğru yasalar yapmamız, şiddete karşı caydırıcı maddeler koymamız lazım. Aksi halde, şiddet uygulayabilen kesimler, harekete geçebiliyor” şeklinde konuştu.

“Dil de önemlidir” diyen Besim, “Siyasilerin, politikacıların toplumu bu davranışlara teşvik etmemesi önemlidir. Bunlar çağdaş konulardır. Bu konuları gündemimize almamız gerek” ifadelerini kullandı.

KKTC ile TC Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ile ilgili de konuşan Besim, “Protokolün varlığına komitede tanık olabildik. İçeriğini komitede gördük. Tıpkı sağlıkta örgütlü diğer birliklerimiz, sağlığın paydaşı dediğimiz kurumların gördüğü gibi” şeklinde konuştu.

Bir protokol hazırlanırken, çerçevesinin çok iyi çizilmesi gerektiğini vurgulayan Besim, “Bu protokolü okuduğunuz zaman, şöyle bir hisse kapılıyorsunuz: Sağlıkta bir sistem değişikliğine mi gidiliyor?” dedi.

Besim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu protokolde o kadar çok konu var ki… Cem Yılmaz’ın deyimiyle; ‘little little, in the middle’ yani her şeyden biraz var. Ama tümü de başlık şeklinde var. Hedeflenen nedir, ihtiyaç nedir? Bu konular bir detay bile yok.”

Protokolde, herkesi şoke eden bir maddenin var olduğunu söyleyen Besim, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Bu çağda, modern tıp uygulamalarının var olduğu dünyamızda, geleneksel ve tamamlayıcı ne demek? Bunu anlamakta çok zorlandım. Altında hiçbir açıklama yok” şeklinde konuştu.