Benzinde “39 kuruş” indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 98 ve 95 oktan benzinin pompa fiyatında 39 kuruş, EuroDizel’de ise 1.44 TL indirim uyguladı.

Gazyağındaki indirim ise 1.19 TL.

Elde edilen bilgilere göre söz konusu indirim kararı, gece yarısı itibariyle yürürlüğe girecek.

Yeni Fiyatlar

Kurşunsuz 98: 20.92

Kurşunsuz 95: 20.61

Euro Dizel: 21.27

Gaz Yağı: 22,09

Eski Fiyatlar

Kurşunsuz 98: 21.31

Kurşunsuz 95: 21.00

Euro Dizel: 22.71

Gaz Yağı: 23,27