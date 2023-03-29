Bengihan: “Tatar’ın Londra’ya ziyaret gerçekleştirmesi asla kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Ülkede kaynak sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasının görüşüldüğü günde Cumhurbaşkanı makamındaki Tatar’ın Londra’ya ziyaret gerçekleştirmesinin asla kabul edilemez olduğunu” vurguladı, “Tatar’ın sorumsuz tutumunu protesto etmek amacıyla” Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı açıklamada, tasarrufun yukarıdan başladığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı önünde bir süre yetkili birinin gelmesini bekledi.

Bengihan herhangi bir müdür veya yetkilinin nezaketen de olsa yanlarına gelmemelerini “saygısızlık” olarak niteledi.

Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir ordu üst düzey sözleşmeli yönetici var. Ama buraya kadar gelip Sayın Tatar’ı temsilen bırakacağımız mektubu almaya kimse gelmedi."