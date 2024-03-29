Bengihan: “Meclisteki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için defalarca girişim yaptık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Cumhuriyet Meclisinde devam eden sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için defalarca girişim yaptıklarını kaydetti.

16 Kasım 2023’te bir saatlik uyarı grevinin de sonuç vermediğini kaydeden Bengihan, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin sorunun çözülmesi için adım atmak yerine Sendikayı suçladığını ifade etti.

“Bize hümanizm dersi vermeye kalkışan Sayın Töre greve katılan üyelerimize Sendikamızdan istifa etmeleri için baskı uygulamıştı” ifadesini kullanan Güven Bengihan şunları kaydetti:

“Sayın Töre’nin iddia ettiği gibi ayrımcılık yapılmıyorsa, görev değişikliği için ilgili kişinin doktor raporunu Sağlık Bakanlığındaki Sağlık Kurulu onayına niçin göndermiyor? Sendikamızı yasalara uymamakla suçlarken asıl kendisinin yasalara uymadığının farkında değil mi?

Çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen sorunu çözüp, iş barışını sağlamak yerine sorunu görmezlikten gelen Sayın Töre ‘çabuk hırsız ev sahibini bastırır’ misali Sendikamızı suçlayarak sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır. Sayın Zorlu Töre yasalara uymaktan, hümanizmden bahsetmeye başlamışsa bu da Sendikamızın başarısıdır!”