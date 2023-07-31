Bengihan: Göç Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerine ek artış verilmeli

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yüzde 33.32 olarak belirlenen 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin

2011 sonrası kamuda işe başlayan kişilerin maaşlarına yansımasının yüzde 24 civarında olduğunu söyledi, Hükümeti eleştirdi.

Bengihan, acilen vergi dilimlerinde ve muafiyetlerde düzenleme yapılarak, Göç Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerine ek artış verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelir ve vergi adaleti sağlanıncaya kadar her türlü eylem hakkını kullanarak mücadeleyi sürdüreceklerini açıklayan Bengihan’ın yazılı açıklaması şöyle: “Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan ekonomik kriz halkımızın alım gücünün hızla erimesine neden olmuştur.

Çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün korunması açısından Hayat Pahalılığı ödeneğinin hayati önemi vardır. Ancak, son altı ayda meydana gelen %33.32’lik hayat pahalılığına rağmen çalışanların maaşlarına yansıyan HP ödeneği özellikle 2011 sonrası işe girenlere %24 civarında olmuştur. Yani, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunmasını amaçlayan HP ödeneği gerçek anlamda maaşlara yansımamıştır.

Vergi dilimlerinin ve muafiyetlerin güncellenmesi gerektiği konusunda sendikamızın 2022 yılı sonunda yapmış olduğu tüm uyarılara rağmen hükümetin gerekli düzenlemeleri yapmaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, kamuda işe yeni başlayan bir kamu görevlisi Cumhurbaşkanı ile aynı vergi dilimine girmiştir. Adaletli bir gelir dağılımında adaletli vergi uygulamasının hayati önemi vardır. Ne yazık ki bizim ülkemizde vergi adaleti hiçbir dönemde sağlanamamıştır. En düşük maaş alan kamu çalışanının ödediği vergi birçok zengin iş insanından daha fazladır. Hükümetler çok kazananlardan kazançları oranında vergi almak yerine adaletsiz bir şekilde bordro mahkumlarının maaşlarına saldırmaktadır.

Ülkemizde altı aylık enflasyon Türkiye’den % 20 daha yüksek olmasına ve Türkiye’de çalışanlara enflasyonun % 15 üzerinde bir artış refah payı olarak verilmesine rağmen KKTC’de çalışanlara enflasyonun altında artış verilmesi kabul edilemez.

Bu büyük adaletsizliğin ortadan kaldırılması için acilen vergi dilimlerinde ve muafiyetlerde düzenleme yapılması ve Göç Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerine ek artış verilmesi hükümetin boynunun borcudur. Gelir ve vergi adaleti sağlanıncaya kadar sendikamız her türlü eylem hakkını kullanarak mücadelesine devam edecektir.”