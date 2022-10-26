Bengihan: “Cumhurbaşkanının, halkın sorunlarına karşı bu kadar sorumsuz davranması asla kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan kamu çalışanlarının maaşları ilgili açıklama yaptı.

Bengihan, “Protokol gereği yapılan yasal düzenleme meclisten geçen hafta oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanının yasayı günlerce bekletip imzalamaması ve yasanın resmi gazetede geç yayınlanması nedeniyle ek artışlar Ekim ayı maaşlarına yansıtılamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Göç Yasası olarak nitelediğimiz 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret ) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına sendikalarımız uzun bir süreden beri mücadele vermektedir.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücü adeta erimiştir. Vergi dilimlerinde düzenleme yapılmaması nedeniyle maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı, göç yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarına gerçek anlamda yansımamış, mağduriyetleri katlanmıştır.

Kamuda örgütlü sendikaların kararlı mücadelesi sonucu mağduriyetin kısmen giderilmesi adına Başbakanla sendikalar arasında 12 Ekim’de protokol imzalanmıştır. Protokol gereği yapılan yasal düzenleme meclisten geçen hafta oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanının yasayı günlerce bekletip imzalamaması ve yasanın resmi gazetede geç yayınlanması nedeniyle ek artışlar Ekim ayı maaşlarına yansıtılamayacaktır.

Anayasa gereği Yürütmenin Başı olan Cumhurbaşkanının, halkın sorunlarına karşı bu kadar sorumsuz, duyarsız davranması asla kabul edilemez. Halkımız pahalılık altında ezilirken, birçok insanımız açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilirken bir gün burada iki gün yurtdışında sosyal amaçlı ziyaretlerde bulunması devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Sn. Cumhurbaşkanını bu yaklaşımından dolayı şiddetle kınar, bulunduğu makamın gerektirdiği sorumluluk bilinci ile hareket etmeye davet ederiz.”