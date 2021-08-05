“Ben bir anneyim, bir annenin çığlığını duyun”

SMA TİP 1 Hastası 9 aylık Asya Polatlı için herkes seferber olmuş durumda… Küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı, yardımlarda bulunan herkese teşekkür etti, daha aktif olunması gerektiğini ifade etti ve “Asya sadece bizim kızımız değil, ülkemizin çocuğu… Herkesten biraz vicdan bekliyorum. Ben bir anneyim ve bir annenin çığlığını duysunlar. Bu durumda olmayı kimse istemez. Umarım sesimizi duyarlar” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

SMA Tip 1 Hastalığıyla mücadele eden 9 aylık küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı, sürecin devam ettiğini, Asya’nın tedavi olabilmesi için gerekli olan 2 milyon 500 bin doların toplanabileceğini ifade etti. YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran anne Güler Polatlı, vatandaşların yardım elini uzattığını ancak devlet kanadından şu ana kadar gözle görülen bir yardım olmadığını aktararak, “elinizi vicdanınıza koyun” diyerek sitem etti.

Küçük Asya’nın sağlığının şu an için stabil olduğunu belirten Güler Polatlı, kaslarının zayıflamaması için her gün fizyoterapistler eşliğinde hareketler yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden bir diğer SMA Tip 1 Hastası küçük Karel’in ailesinden elde edilen geliri Asya için bağışlaması konusunda Karel’in ailesine teşekkür etti.

Asya’nın yardıma ihtiyacı olduğunu bir kez daha hatırlatan Polatlı, “Asya’nın annesi olarak herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz küçük yardımlarla bir hayat kurtarabiliriz. Herkes duyarlı olsun ve Asya’mıza küçük de olsun bir katkı da bulunsun” dedi.

Polatlı: “Asya’nın annesi olarak herkese teşekkür ediyorum”

Küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı, Asya’nın iyileşmesi için başta ailesi olarak herkesin seferber olduğunu belirterek, sürenin işlediğini biraz daha aktif olunması gerektiğini söyledi. Asya’nın sağlığının genel anlamda iyi durumda olduğunu belirten Polatlı, hareketsiz olduğu için kasları günden güne zayıflamaya müsait olduğunu kaydetti ve her gün fizyoterapistler eşliğinde hareketler yaparak bunu gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

“Şu ana kadar halkımızın verdiği destek bizleri ayakta tutuyor. Haziran sonlarında Asya’ya yapılan katkı %1’lerdeydi. Şu anda %5’lere ulaştı” diyen Polatlı, “Asya’mız için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımız bize destek oluyor. Derneklerimiz, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız da… Asya’nın annesi olarak herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz küçük yardımlarla bir hayat kurtarabiliriz. Herkes duyarlı olsun ve Asya’mıza küçük de olsun bir katkı da bulunsun” ifadelerini kullandı.

“Hayal kırıklığına uğradık, biraz vicdan…”

Güler Polatlı, şu ana kadar halkın verdiği destekle bu noktaya geldiklerini belirterek, devlet kanadından pek bir katkı göremediklerini söyledi. Polatlı şöyle devam etti: “Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı ile görüştük ama açıkçası beklemediğimizi alamadık ve hayal kırıklığına uğradık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek için girişimlerimiz var. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerine çağrı yapıyorum, küçücük bir kızın hayatı kurtulacak bunu unutmasınlar. Asya sadece bizim kızımız değil, ülkemizin çocuğu… Herkesten biraz vicdan bekliyorum. Ben bir anneyim ve bir annenin çığlığını duysunlar. Bu durumda olmayı kimse istemez. Umarım sesimizi duyarlar.”

“Asya’mız için her şeyi yapıyorlar”

Aynı hastalıkla mücadele eden ve geçtiğimiz haftalarda yaşam mücadelesini kaybeden küçük Karel’in ailesine de teşekkür eden Polatlı şunları söyledi: “Geçtiğimiz haftalarda aynı hastalıkla boğuşan küçük Karel ne yazık ki hayata veda etti. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Karel hepimizin çocuğuydu çok üzüldüm. Ailesi elde edilen geliri Asya’mıza bağışladı. Her zaman bizi arayıp soruyorlar. Asya’mız için her şeyi yapıyorlar. Asya’nın hayata tutunması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben sizin aracılığınızla onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

“Çocuğumuz bize gözleriyle gülüyor”

“Halkımızın ilgisinden çok memnunuz”

2 milyon 500 bin doların toplanabilmesi için yapılan çalışmaları da anlatan küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı şunları söyledi: “Şu anda her akşam Instagram üzerinden Asya için canlı yayın yapılıyor. Kurum ve kuruluşlarımız destek veriyor. SMS kampanyamız var aynı zamanda Kaymakamlıktan onaylı banka hesaplarımızdan da destek var. Facebook sayfamız mevcut ve aktif durumda. Bunun yanında Mehmet Kumser ve Serdinç Maypa abilerimiz odalara ve belediyelere Asya için ziyaretler gerçekleştiriyor. Kimi insanımız da hem Asya’yı ziyarete geliyor, hem de yardımını evde yapıyor. Halkımızın ilgisinden çok memnunuz. Kısa sürede bu parayı toplayıp, Asya’mızı tedavi ettireceğiz. Asya dışında ikiz çocuklarımız da var. Onları da morali yerinde. Kardeşleri için onlarda fedakarlıklar yapmaktan kaçınmıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

SMA Tip 1 Hastalığı nedir?

“Spinal Musküler Atrofi” olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. SMA Hastalığı, vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkiler. SMA, bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilir.

Küçük Asya’ya nasıl yardım edebilirim?

Küçük Asya’ya destek olmak için Kuzey Kıbrıs Turkcell veya KKTC Telsim hatlarından 6474’e SMS göndererek veya Türkiye İş Bankası’na ait hesap numaralarından bağışta bulunabilir. Gerekli onayları alınan IBAN numaraları şöyle:

TL Hesap Numarası: 6804-147569 IBAN TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69

USD Hesap Numarası: 6804-177604 IBAN TR41 0006 4000 0026 8040 1776 04

EUR Hesap Numarası: 6804-177619 IBAN TR24 0006 4000 0026 8040 1776 19

GBP Hesap Numarası: 6804-177623 IBAN TR13 0006 4000 0026 8040 1776 23