Bellapais’te yeni yıl coşkusu yaşanıyor

Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, 26 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerle ilk gününü geride bıraktı. Gün boyunca yoğun ilgi gören pazarda, yeni yıl atmosferi müzik, eğlence ve renkli stantlarla Bellapais’e taşındı.

Pazarın ilk gününde sabah saat 10.00’da stantların açılmasıyla birlikte ziyaretçiler, el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyecek-içecek stantlarını gezme fırsatı buldu. Gün içerisinde Kıbrıs DJ Academy performanslarıyla müzik dolu anlar yaşanırken, Al & Koko konseri katılımcılara keyifli dakikalar sundu. Akşam saatlerine kadar süren etkinlikler, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.

Ücretsiz otobüs servisleri sayesinde Girne BaldökenOtoparkı’ndan Bellapais Festival Alanı’na ulaşımın sağlandığı ilk günde, vatandaşlar pazara rahat ve güvenli bir şekilde erişim sağladı.

Yeni Yıl Pazarı, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde de Bellapais Köy Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Önümüzdeki iki gün boyunca çeşitli sahne performansları, eğlenceli etkinlikler ve alışveriş olanaklarıyla yeni yıl coşkusu Bellapais’te sürmeye devam edecek.