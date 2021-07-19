Belirli PCR Merkezleri bayramda açık olacak

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili boyunca açık olacak PCR merkezleri ve çalışma saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi , Mağusa Magem, İskele Düğün Salonu’nun yarın hizmet vermeyeceği bildirildi.

Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi’nin çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacağı, Mağusa Magem’in perşembe, İskele Düğün Salonu’nun ise cuma gününden itibaren açık olacağı kaydedildi.

Merkezlerin 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulanabileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

“Elite Hospital (24 saat numune alımı )

Hafta içi 08.00-19 00'a kadar sonuçlar aynı gün. 19.00'dan sonra sonuçlar ertesi gün.

Hafta sonları ve bayram boyunca 08.00-17.00'ye kadar sonuçlar aynı gün.

17.00'den sonra alınan sonuçlar ertesi gün.

Kolan Hastanesi ( 24 saat ) her gün

Mağusa Tıp Merkezi

Hafta arası 08.00 -17.30

Hafta sonu ve Bayram 1. 2. ve 3. Günü- 08.00 -13.00

Bayramın 4. Günü 08.00 -17. 30

Güzelyurt Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Bayramın 1. 2. ve 3. Günü - 08.00-15.00”

Bayramda PCR ve hızlı test merkezleri