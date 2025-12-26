Belediyeler ve PGM önlem ve uyarıları açıkladı

Belediyeler, yeni yıl tatili süresince halka kesintisiz hizmet sunabilmek adına aldıkları tedbirleri açıkladı Devlet Piyangosu yılbaşı akşamı çekilecek, büyük ikramiye 8 milyon TL… 2025 yılının son günü havanın bulutlu olması bekleniyor Cezaevinde yeni yıl dolayısıyla açık görüş yok, normal görüşme periyotları devam edecek

Yılın sonuna yaklaşırken, dünya ile birlikte KKTC de 2025’i geride bırakıp, yeni umutlarla 2026’yı karşılamaya hazırlanıyor. Yılın son günü bu yıl 31 Aralık Çarşamba gününe denk gelirken, 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olacak.

Yeni yıl kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla polis ve belediyeler de aldıkları tedbirleri açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın huzur ve güvenliği için yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağını belirterek, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti; alkollü ve süratli araba sürülmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Dairesi raporuna göre, 2025 yılının son günü havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de yeni yıl kutlamaları için belediyeler ve güvenlik birimleri tam kadro görev başında olacak. Yeni yıl coşkusunun sorunsuz yaşanması için önlemler alınırken, temizlik, su ve defin hizmetlerinin de kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Belediyelerin yeni yıl etkinlikleri

KKTC genelinde belediyeler de yılbaşı dolayısıyla yapacakları etkinlikleri duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi, “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri kapsamında, Selimiye Meydanı’nın yarına kadar “buz pateni, konserler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterilerine” ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; LTB, yurttaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor.

Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birliği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanımına açık olacak.

Etkinlik programı ise şöyle:

“Bugün: Yüz Boyama ve Jonköler Show saat 17.00’de, Kar Şovları ve Noel Baba saat 17.30’da, Lütfiye Özipek & LBO Konseri saat 19.00’da ve Radyo Juke DJ saat 21.00’de. Yarın: Hanife Tayyareci ve Kırpık saat 14.30’da, Yüz Boyama & Bubble Show saat 15.00’de, Kar Şovları ve Noel Baba saat 17.30’da ve son olarak FLEX & LBO saat 19.00’da.”

“Yeni Yıl Pazarı” Bellapais’te kuruluyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Yeni Yıl Pazarı”, bugünden itibaren hafta sonu boyunca Bellapais Köy Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, üç günlük etkinlikte stantlar, aktiviteler ve alışveriş olanakları sunulacak.

Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak amacıyla Girne Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs servisleri de sağlanacak. Girne Baldöken Otoparkı’ndan Bellapais Festival Alanı’na karşılıklı olarak düzenlenecek servisler sayesinde ziyaretçiler pazara ulaşabilecek.

Mağusa, yeni yılı meydan kutlamalarıyla karşılayacak

Gazimağusa Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale gelen yeni yıl kutlamaları, DJ Tarantino ve Retro Çalgıcıları’nın performansıyla 31 Aralık Çarşamba akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, kutlamalar 20.00-00.15 saatleri arasında düzenlenecek.

Yılın son günü hava parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi raporuna göre, 2025 yılının son günü havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle 18–21 derece dolaylarında seyredecek.

Cezaevinde yeni yıl dolayısıyla açık görüş yok

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’dan alınan bilgiye göre, yeni yıl dolayısıyla cezaevinde özel bir açık görüş olmayacak, normal görüşme saatleri geçerli olacak.

Piyango heyecanı…

Yeni yıl dolayısıyla Devlet Piyangosu, yılbaşı akşamı çekilecek.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 8 milyon TL ve toplam ikramiye 25 milyon 566 bin 750 TL olacak.

Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan duyuruya göre, daha önce daireden izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 28 Aralık’tan 30 Aralık tarihine kadar üç gün boyunca, ek izin almaksızın mevcut müzik izin belgelerinde çarşamba günü için geçerli olan izin koşullarına göre müzik yayını yapabilecek.

Geçerli izni olmayan veya izin koşullarına uymayan işletmelere yasal yaptırım uygulanacak.

Belediyeler, yılbaşına özel tedbirleri duyurdu

Belediyeler, yeni yıl tatili süresince halka kesintisiz hizmet sunabilmek adına aldıkları tedbirleri de açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2025’i 2026’e bağlayan 31 Aralık Çarşamba akşamı ile yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü, yurttaşların belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını, acil durumlar için tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamada, rutin programlar ve nöbetçi ekipleriyle hizmetlerin devam edeceği, Lefkoşalıların taleplerini ise günün her saati “Alo 185 Çözüm Hattı” üzerinden iletebileceği ifade edildi.

Yeni yıl öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapan Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile zabıta ekiplerinin denetimleri tatil süresinde de devam edecek, Temizlik Şubesi rutin şekilde evsel atıkları toplayacak. Temizlik Şubesi ekipleri, ayrıca bu süreçte şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını da sürdürecek.

Lefkoşa’daki defin işlemleri için 0548 834 05 82 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na erişilebilecek, LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibine ise “Alo 185 Çözüm Hattı” üzerinden 7/24 ulaşılabilecek.

Yılın son Açık Pazar’ı bu yıl 28 Aralık Pazar günü yine Merkez Lefkoşa alanında kurulacak.

Belediye Pazarı (Bandabuliya), 1 Ocak’ta kapalı, 2 Ocak’tan itibaren ise yurttaşın hizmetinde olacak.

Kontörlü su sayacı kullanan aboneler; LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartlarıyla su yükleyebilecek. Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org internet sitesinden ödenebilecek.

Gazimağusa Belediyesi, tatil süresince hizmetlerine devam edecek

Gazimağusa Belediyesi de, yeni yıl tatilinin olduğu 1 Ocak'ta ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerin kesintisiz süreceğini duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, perşembe gününe denk gelen Perşembe Pazarı, 29 Aralık'ta yapılacak.

Çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, bölgeler su almaya devam edecek. Tatil günü su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için belediyenin Su İşleri Şubesi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 816 60 30 numaralı telefonu aranabilecek.

Evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği ana arterlerde yapılacak. Ayrıca İsmet İnönü Bulvarı ve ana arterlerde acil çöp toplama hizmeti olacak.

Sağlık Birimi’nin sorumluluğundaki belediye mezbahası 1 ve 2 Ocak günü kapalı olacak, 4 Ocak Pazar günü hayvan alımı yapılacak.

Barınak dahil olmak üzere “on-call” görevde olacak ekiplerden Sağlık Şubesi’ne 0548 816 60 48-0548 890 30 35, belediyenin Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 864 91 79 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri, tatil günü de 0548 816 60 51 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek.

Belediye, tüm birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli hazır bulunduracağını açıklarken, acil durumlarda 185 veya 0548 816 60 02 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini duyurdu.

Girne Belediyesi, aranabilecek numaraları paylaştı

Girne Belediyesi de yeni yılın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda kioks cihazı ile Baldöken Otoparkı’nda bulunan gişeden gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek.

Yeni yıl tatili boyunca Girne Belediyesi'nin aşağıdaki birimleri halka hizmet vermek için hazır durumda olacak:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri: 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

Güzelyurt Belediyesi, nöbetçi ekipleri devreye koydu

Güzelyurt Belediyesi de, yeni yıl ve tatil süresince hizmetlerin aksamaması amacıyla gerekli tedbirleri alarak, nöbetçi ekipler oluşturduğunu duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında aksatılmadan devam edecek, kent genelindeki tüm bölgelerde su temini normal program dahilinde 24 saat kesintisiz olarak verilecek.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla nöbetçi ekipler devrede olacak.

Güzelyurt Merkez Tartı, 1 Ocak'ta kapalı olacak. Oluşabilecek taleplere 0533 834 95 07 numaralı telefondan cevap verilecek.

Belediye mezbahası, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kapalı olacak. Mezbahada kesimler 2 Ocak’ta rutin programında devam edecek.

Defin hizmetlerinde yeni yıl tatili süresince görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak. Tatil süresince oluşabilecek taleplere 0548 829 32 45 ve 0539 120 00 15 numaralı telefondan ulaşılacak.

Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç durumunda Güzelyurt Otel'de 24 saat su yüklemesi yapabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra, tüm ihtiyaçlar ve şikayetler içini “0548 829 3243”, “0548 829 3245”, “0548 829 3252” ve “0548 829 3265” numaralı telefon hatlarından hizmet verilecek.

İskele Belediyesi’nde tüm birimler “on-call” hizmet vermeyi sürdürecek

İskele Belediyesi 31 Aralık Çarşamba günü yeni yıl arifesi olduğu için yarım gün çalışacak ancak tüm birimler “on-call” hizmet vermeyi sürdürecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, bölge halkı 1 Ocak'ta herhangi bir mağduriyet yaşamaması 24 saat boyunca 0548 810 11 77 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecek.

Su kartına su yüklemesi yapmak isteyenler, beş sayrı noktada bulunan Paypoint sistemini kullanabilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmetini sürdürecek

Genel sorun bildirimi için 0542 865 65 01 numaralı telefondan Mehmet Kara’ya, İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek birime sorun yaşanması durumunda 0542 880 20 90 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a, kesintisi ya da arıza durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, cenaze-defin işleri için ise Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi Piknik Restoran ile İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe, yılbaşı gecesi olan 31 Aralık’ta yarım gün mesai yapacak, 1 Ocak’ta ise kapalı olacak.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki devriyesini 1 Ocak’ta da sürdürecek. Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de ihbarları değerlendirmeye devam edecek. Çevre ve Sağlık Bölümü’ne 0548 10 11 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne 1 Ocak’ta ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 11 77. Ustabaşı: 0542 865 65 01. Defin: 0548 810 11 05. Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29. Temizlik: 0542 880 20 90. Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01.

Acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle; orman yangın: 177, polis imdat: 155, acil servis: 112, yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33 İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

Lefke’de de hizmetler kesintisiz devam edecek

Lefke Belediyesi de hizmetlerine kesintisiz devam edeceğini açıklarken, acil durumlarda aranacak numaraları da duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, defin işlemleri rutin olarak sürdürülecek, çöp toplama hizmetleri normal program kapsamında devam edecek, Su Birimi acil durumlarda hizmet vermeyi sürdürecek ve Lefke ile Gemikonağı şubelerindeki online ödeme cihazları hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralardan yetkililere ulaşabilecek:

“Genel: 0533 826 83 47 / 0533 854 63 71, Temizlik: 0533 826 21 26, Su Arıza: 0533 835 08 45, Sağlık: 0533 826 83 45, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 74 23, Zabıta Birimi: 0533 872 40 20 / 0533 845 11 98”

Polisten uyarılar… “Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayın”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın huzur ve güvenliği için yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağını belirterek, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde yaşanabilmesi amacıyla tüm emniyet ve trafik tedbirlerinin alındığını, önlemleri en üst seviyeye çıkardığını bildirdi.

PGM’den yapılan açıklamada, “155 Polis İmdat, 156 Narkotik” ve “199 İtfaiye” telefon hatlarının 24 saat hizmette olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayın. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız. Süratli araç kullanmayın. Trafikte önceliğiniz ‘sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı veya mesaj yazıp okumamalıyız.”

“Emniyet kemeri hayat kurtarır”

Polis açıklamasında, emniyet kemerinin önemine de dikkat çekilerek, Emniyet Kemeri Yasası’nın şu hükümleri hatırlatıldı:

“Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.

Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur. Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.”

Açıklamada, motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmalarının da zorunlu olduğu hatırlatıldı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanların çekinmeden polise ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.

“Yeni yıl kutlamalarında ateşli silah kullanmayın”

Polis açıklamasında, yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silahların da kullanılmaması uyarısında bulunularak, kullanmanın suç olduğuna dikkat çekildi.

Evden ayrılırken de güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğuna bakılması, kapı ile pencerelerin mutlaka kilitlenmesi çağrısında bulunularak, elektrikle çalışan cihazların riskleri de vurgulandı.

Haber: Mehmet Kara