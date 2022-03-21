Belediyeler reformu Meclis gündeminde Özersay: “İçi boş, tabela reformunu doğru bulmuyoruz”

Ayşe GÜLER

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, belediye sayısının azaltılması şeklindeki reformu desteklediklerini söyledi ancak “İçi boş, tabela reformunu doğru bulmuyoruz” dedi.

Özersay, “Adını reform koymakla reform olmuyor” diyerek, çalışanların özlük haklarıyla ilgili de soru işareti bırakılmamasının şart olduğunu kaydetti.

“Reform yapılırken, kapatma kararı alınırken, verimlilik çerçevesinde tespit edebilmek için veriler doğru olmalı” diyen Özersay, gerek nüfus, gerek belediye gelirleri konusunda güncel veriler doğrultusunda kapatma veya kapatmama kararının verilmesi gerektiğini de söyledi.

Özersay, “Yasa tasarısında belediye maaşlarına emekli olana kadar maaş bağlanması’ yaklaşımının “belediyeler bağlamında yeni müşavir yaratma” konusunda sıkıntı yaratacağını vurguladı.

HP’nin 3 haftadır belediye reformu konusunda Ad-Hoc Komitesi kurulmasına yönelik çağrı yaptığını hatırlatan Özersay, hükümet kanadından yanıt alamadıklarını belirtti, eleştiride bulundu.

Sendikalar sokağa indi