Sendikalar sokağa indi

Hüseyin Özbarışcı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi amacıyla örgütlü oldukları tüm belediyelerde bugün uyarı grevine gitti.

Eylemciler, sabah saatlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) toplandı, ardından Meclis önüne yürüyüş düzenledi.

Oldukça kalabalık grup halinde Meclis önüne gelen eylemciler, "Toplu iş sözleşmesi hakkımızdan vazgeçmeyiz", "Bu belde bizim", "Belediyeme dokunma" yazılı pankart taşıdı.

Belediyelerde örgütlü sendikalara, aralarında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Basın- Sen'in da yer aldığı bazı örgütler de destek verdi.

KTOEÖS Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de destek verdi.

Meclis önüne varan eylemciler, "Birlik Mücadele Dayanışma", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" gibi sloganlar attı.

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri Meclis'ten çıkarak eylemcileri selamladı.

Halkın Partisi milletvekilleri de eylemcileri selamladı.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı konuşmada, 'Belediye Reformu' tasarısından vazgeçilmemesi durumunda gelecek hafta eylemlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise "Kendilerine Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanıyoruz. Eğer tasarıyı çekmezlerse Pazartesi daha sert geleceğiz. Ya geri çekecekler, ya da gidecekler" dedi.

Sendikal Platform adına konuşma yapan Güven Bengihan, "iktidar bizim işimiz dediniz memleketi bitirdiniz," 'Geleceğe Yürüyoruz' dediniz, bizi karanlığa sürüklediniz. Belediyelere uzanan eller kırılır" dedi, eyleme sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

Tasarıyı yırtan sendika başkanları, Meclis içerisinde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun çöpüne atması için yırttıkları tasarıyı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a verildi.

Eylem, "Birlik mücadele dayanışma" sloganlarıyla son buldu.