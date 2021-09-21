Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler ile Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler arasında “Kardeşlik Protokolü” imzalanacak.

Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı bir heyet yarın bu amaçla saat 16.00’da adaya geliyor. İmza töreni yarın saat 19.30’da Kaya Palazzo Hotel’de yer alacak.

İmza törenine video konferans aracılığıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren de katılacak.

Tören, Hakan Tütüncü başkanlığındaki Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti ile Mahmut Özçınar başkanlığındaki Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Akdeniz Belediyeler Birliği, KKTC’de ayrıca 22-24 Eylül tarihleri arasında teknik incelemeler ve bir takım temaslarda bulunacak.