“Belediye ve polis için 3 milyon TL’lik araç ihalesine çıkıyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, oluşturdukları ek kaynakla hem belediye hem de polisin acil ihtiyacı olan araçları almak adına 3 milyon TL’lik ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Vatandaşa verdikleri hizmet için alınan her kuruşu yine halkın faydasına olacak şekilde kullanman için çalıştıklarını belirten Şenkul, “Kimsenin şüphesi olmasın; Trafik dahil Girne’nin birçok sorununu çözeceğiz” dedi.

Şenkul, “Elimizde sihirli değnek olmadığı bilincinden hareketle gereken ne ise yapılıyor, yapılacak çünkü biz Girneyiz” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve başladığımız ilk günden beri Girne Belediyesini finansal olarak ayağa kaldırmak için sıkı bir mali politika izliyoruz.

Bu çerçevede kısa sürede oluşturduğumuz ek kaynak ile hem belediyemizin hem de polisimizin acil ihtiyacı olan araçları almak için yaklaşık 3 milyon TL’lik bir ihaleye çıkıyoruz.

Vatandaşımıza verdiğimiz hizmet için aldığımız her kuruşu yine halkımızın faydasına olacak şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki,

Trafik dahil Girne’nin birçok sorununu çözeceğiz.

Elimizde sihirli değnek olmadığına göre bu sorunları çözmek için çok çalışmamız gerekiyor, çalışıyoruz.

Finansal Kaynak yaratmamız gerekiyor, yaratıyoruz.

Konuları işin uzmanlarına danışmak gerekiyor, danışıyoruz.

Özetle elimizde sihirli değnek olmadığı bilincinden hareketle gereken ne ise yapılıyor, yapılacak çünkü:

BİZ GİRNEYİZ”