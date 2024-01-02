Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Şampiyon Meleklerden Doruk ve Alp'ın babası Osman Akın, “Beklediğimiz gün geldi. Adaletin tecellisi için başlangıç günü… Umarım güzel bir başlangıç olur” dedi.

Ailelerin ve kamuoyunun talebinin, deprem suçlularının “Olası Kast” suçlamasıyla yargılanması olduğunu, iddianamenin “Bilinçli Taksir” suçlamasıyla hazırlandığını belirten Akın, “Uzun bir süreç olacak. Aileler olarak buradayız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yargıya güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Adalet yolculuğu başladı