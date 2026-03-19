"Bayram rezervasyonları çöktü"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörünün bayram öncesinde ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yakın coğrafyada devam eden savaş ve küresel belirsizliklerin etkisiyle sektörde yoğun iptaller yaşandığını belirten Çağıner, bunun rezervasyon rakamlarına sert şekilde yansıdığını ifade etti.

Çağıner’in verdiği bilgilere göre, geçmiş dönemlerde bayramı neredeyse tam kapasiteyle karşılayan büyük tesislerde doluluk oranları %90-100 seviyelerinden %20’ye kadar geriledi. Küçük ve butik işletmelerde ise doluluk oranlarının %60-70 bandından %5’e düştüğü kaydedildi.

Rezervasyonların büyük tesislerde beşte birine indiğini, küçük işletmelerde ise neredeyse durma noktasına geldiğini vurgulayan Çağıner, ortaya çıkan tablonun turizm sektörü açısından ciddi bir darboğaza işaret ettiğini belirtti.

Sektörde yaşanan bu gelişmelerin, yalnızca doluluk kaybı olmadığını dile getiren Çağıner, durumun turizm ekosistemi için önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, sektörün yeniden canlanabilmesi için acil eylem planlarının hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.