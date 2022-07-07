"Başbakanın şoförü, Müsteşara 'Bunlar Ünal abimi protesto etti, işlerini yapma' dedi"

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Ünal Üstel'in şoförünün, Başbakanlık Müsteşarına "Bunlar Ünal abimi protesto etti, işlerini yapma" dediğini ve kendisini başkası aracılığıyla tehdit ettiğini iddia etti, "devleti kim yönetiyor?" sorusunu sordu.

Kamu-İş'in Başbakanlık önünde başlatmış olduğu eyleme HÜR-İŞ Federasyonu'ndan destek geldi.

Başbakanlık önünde açıklamada bulunan HÜR - İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığında çalışan taşeron işçilerin haklarını savunmak adına 16 gündür devam eden eylemlerine destek vermek ve eyleme duyarsız kalan hükümeti uyarmak için toplandıklarını belirtti.

Taşeron sistemin kölelik olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "Taşeron sistem, bizim örgütlü olduğumuz iş kollarında aonlandirilacaktir" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Başbakanlık Müsteşarı ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşme sonrası koridorda, Ünal Üstel'in şoförünün Müsteşara "Bunların işlerini yapma, bunlar Ünal abime karşı eylem yapıyor" dediğini duyduklarını belirtti.

Bu konuyu kamuoyunun gündemine getirmelerine rağmen Ünal Üstel'in hiçbir adım atmadığını söyleyen Serdaroğlu, "Tüm bunların üstüne şoför bize yönelik sosyal medya üzerinden saldırı düzenledi. Başbakana soruyoruz, devlet kimin tarafından yönetiliyor?" diye sordu

Hafta sonu yine aynı şoförün, sendika yönetim kurulundan bir kişiyi telefonla aradığını ve kendisinin susmasını talep ederek ağza alınmayacak ifadeler kullandığını iddia eden Serdaroğlu, şoförün görevden alınmasını talep etti, bu söylemlere pabuç bırakmayacaklarını vurguladı.