Başbakan'dan yurttaşa: “Pahalı olanı değil, ucuz olanı alın”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğu yurttaşın “Pahalı olanı değil, ucuz olanı almasını” tavsiye etti.

Faiz Sucuoğu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, soruları cevapladı.

Sucuoğlu, Türkiye ile kendisi arasında bir sıkıntının olmadığını iddia ederek, “Zorla sıkıntı yaratmanın anlamı yok” dedi. Sucuoğlu “Bu dedikodu öyle bir şey ki sonunda dedikoduyu yapanı da inandırır” dedi.

“Ateşten değil, lavdan bir gömlek bulduk” diyerek bir önceki Saner Hükümeti’ne yüklenen Sucuoğlu, “1974 harekâtından bu yana böyle bir durum olmadığını” söyledi.