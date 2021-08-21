Başbakan’a “10 bin lira destek” tepkisi

Toplumsal yardım kampanyaları ile gündeme gelen SMA hastası Asya bebeğe, Başbakan Ersan Saner tarafından sunulan 10 bin TL yardım çeki özellikle sosyal medyada tepki gördü.

Bir grup yurttaş, Başbakan Ersan Saner’in “KKTC devleti” adına olan bir katkıyı kişisel bir yardım gibi sunmasına tepki gösterirken, önemli bir çoğunluk da yardımın yetersiz olmasına isyan etti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yüksek maliyeti nedeniyle tedavi edemediği Asya bebeğin 2.5 Milyon Dolarlık tedavi masrafı için 10 bin TL verilmesi yadırgandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararı ile yaptığı diğer sağlık katkıları da gündeme gelirken, Asya bebeğe yönelik hassasiyetin “siyasi bir iletişim” gibi ortaya çıkması da eleştirildi.

BRT gelişmeyi şöyle verdi:

“SMA hastası olan Asya bebek için ülke genelindeki bağış kampanyaları sürüyor. Başbakan Ersan Saner de bu kampanyaya 10 bin TL değerindeki bağışıyla dahil oldu.”

Pek çok gönüllü kişi, kurum ya da grup farklı kampanyalar ile Asya bebek için yardım topluyor.

SMA Tip-1 hastası 7 aylık Asya bebek, tedavisinde kullanılması gereken ilaçlar için yardımseverlerden bağış bekliyor…

YARDIM İÇİN;

Asya yazıp 6474 SMS atarak 20TL bağış yapabilirsiniz.

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