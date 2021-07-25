Başbakan Yardımcısı: BM umurumuzda değil

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, “Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması” yönünde çağrı yapanları “teslimiyetçi” olarak yorumladı.

Arıklı, Birleşmiş Milletler’e ise şu sözlerle seslendi:

“Sevgili BM, elinizden gelen kınamayı yapın. Umurumuzda bile olmayacaksınız.”

Dünya barışını, güvenliğini korumak, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünü sağlamak amacıyla 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler’e 193 üye ülke var.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün bir açıklama yaparak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Kıbrıs'ta iki devlet ve "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" açıklamasını kınadı, Maraş’ın BM kontrolüne devredilmesi dahil geçmiş kararlarını anımsattı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, doğru yolda olduklarını savundu.

Arıklı şu ifadeleri de kullandı:

“BM başta bizi kınayan ülkelerin bize uygulayacakları ambargo dahil herhangi bir yaptırım yok. Çünkü o ambargo ve yaptırımlar zaten uygulanıyor.

Geriye ağzımıza biber sürmeleri kaldı.

Size bir şey söyleyim mi?

Bırakın İsrail, Ermenistan gibi BM yi ciddiye almayan ülkeleri, mesela Rum tarafı 30 Ağustos 1965 tarihli BM kararını ne kadar taktı ise biz de BM Güvenlik Konseyinin son kınama kararını o kadar takacağız...

Biz Maraşın bir bölümünü eski sahiplerinin dönüşüne, oradaki kamuya ait yerleri ise Türklerin kullanımına açtık.