Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, 4 maddelik ekonomik tedbirleri açıkladı

TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle, hükümet dövizle yapılan gayrimenkul kiralarında 3 aylığına kur sabitlemesine gitti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, hem gayrimenkul hem de devlet emlak kiralarında Dolar’ın10 TL, Euro’nun 11 TL, Sterlin’in 12 TL’ye sabitlendiğini açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, dövizle yapılacak kira stopajının yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkacağını, TL ile sözleşmelerin teşvik edileceğini söyledi.

İlk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli toplamda 150 milyon TL’lik yeni kredi portföyü açılacağını dile getiren Sucuoğlu, 31 Mart 2022’ye kadar başvuru kabul edilebileceğini, kredilerde yüzde 13 sabit faizle kullandırılacağını belirtti.

Sucuoğlu, dövizle alınan kredilerin yeniden yapılandırılmasının gündeme geleceğini, bu konuda yasa gücünde kararname çıkartılacağını söyledi.

Temel gıda madde fiyatlarında da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, “İndirim veya kabul edilebilir seviyede tutabilme konusunda çaba sarf ediyoruz. Özellikle ekmek konusunda çalışma yapıyoruz” dedi.

Kredi kartı faizleri yüzde 2.6’dan yüzde 1.5’a indirileceğini de dile getiren Sucuoğlu, 2022 Mart sonuna kadar gecikme faizi uygulanmayacağını aktardı.

Madde madde ekonomik tedbir:

150 MİLYON TL'LİK KREDİ PAKETİ

- 150 milyon TL’lik yeni kredi portföyü açılıyor. 31 Mart 2022’ye kadar başvuru verilebilecek. Kredi TL cinsinden olacak. İlk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olacak.

- Kredilerde yüzde 13 sabit faizle kullandırılacak. Faiz dışında komisyon, pul parası ve benzeri masraf alamayacak.

DÖVİZ KİRALARINDA KUR SABİTLEME

- Dövizle yapılacak kira stopajı yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkacak, TL ile sözleşmeler teşvik edilecek. Gayrimenkul kiralamalarında 3 ay süreyle kur sabitlemesine gidilecek. Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin 12 TL kuru uygulanacak.

- Devlet emlak kiralarında da kur sabitlemesine gidilecek. Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin 12 TL kuru uygulanacak.

KREDİ KARTLARINDA FAİZ İNDİRİMİ

- Kredi kartı faizleri yüzde 2.6’dan yüzde 1.5’a indirilecek. 2022 Mart sonuna kadar gecikme faizi uygulanmayacak.

KREDİLERDE YAPILANDIRMA

- Dövizle alınan krediler yeniden yapılandırılacak. Yasa gücündeki kararname 31 Mart’a kadar uzatılacak. 3 ay sonunda gerekli görülürse yeniden değerlendirme yapılacak.

"Temel gıda maddelerinde çalışmalar devam ediyor. İndirim veya kabul edilebilir seviyede tutabilme konusunda çaba sarf ediyoruz. Özellikle ekmek konusunda çalışma yapıyoruz"