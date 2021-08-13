Bankamatikte unutulan parayı çaldı, yakalandı

Lefkoşa’daki bir İŞ Bankası bankamatiğinde unutulan parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı H.A tutuklanarak geçtiğimiz gün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlının 2 Ağustos saat 21.42'de Lefkoşa'daki bir İŞ Bankası bankamatiğinde, Fehmi Yalçın tarafından çekilen ve unutulan 1420 TL nakit parayı aldığını anlattı. Polis ayrıca zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 12 Ağustos’ta tutuklandığını aktardı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, H.A’nın parayı bankamatikte bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta turist olarak bulunuyor

Zanlının ikametgâhında yapılan aramada 1320 TL paranın tespit edilerek emare olarak alındığını da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Polis zanlının T.C vatandaşı olduğunu, Kıbrıs’ta 90 günlük turist vizesi ile bulunduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.