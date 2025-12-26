"Bakanlar Kurulu hukuksuzlukta ısrar ediyor"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), Bakanlar Kurulu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu (VYK) görevden alma girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin hukuka aykırı yürütüldüğü ve üniversitenin yönetimsel bir kaosa sürüklendiği uyarısında bulunuldu.

Sendika, Bakanlar Kurulu’nun bir süre önce DAÜ VYK’yı görevden almak üzere önerisini Resmi Gazete’de yayımlayarak Cumhurbaşkanı’na sunduğunu ancak bu öneride VYK’nın yerine kimin ve nasıl atanacağının belirtilmediğini hatırlattı. Açıklamada, DAÜ gibi köklü bir kurumun yöneticisiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

DAÜ-BİRSEN, o dönemde Cumhurbaşkanı’nın sürecin istişareyle yürütülmesi gerektiğini ve üniversitenin yöneticisiz bırakılmaması yönünde kamuoyuna açık bir tutum sergilediğini de anımsattı.

Sendika açıklamasında, yaşanan gelişmelere rağmen Bakanlar Kurulu’nun kimseyle istişare etmeden ve DAÜ Kuruluş Yasası’nı dikkate almadan yeni bir hata yaptığı savunuldu. Görev süresi yaklaşık iki yıl önce dolmuş ve fiilen görevde olmayan VYK üyeleri de dahil olmak üzere tüm kurul üyeleri ve başkanın, “DAÜ’nün ekonomik sıkıntılarına önlem alınmasında yetersiz kalındığı” gerekçesiyle görevden alınmak istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yeni atanacak kişilerin hangi üyelerin yerine atanacağının belirtilmemesinin DAÜ Kuruluş Yasası’na aykırı olduğu vurgulandı. Yasaya göre yeni atanacak üyelerin eski üyelerin görev süresini tamamlaması gerektiği hatırlatılarak, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın bu haliyle hatalı olduğu belirtildi.

DAÜ-BİRSEN, yaşanan hukuksuz süreci endişeyle izlediklerini ve üniversitenin geleceği için kaygı duyduklarını ifade ederek, Eğitim Bakanı ve Bakanlar Kurulu’na çağrıda bulundu. Açıklamada, DAÜ gibi köklü bir kurumun çatışma ve kaos ortamına sürüklenmemesi gerektiği vurgulanarak, “ben yaparım olur” anlayışı yerine liyakat ve hukuka uygun hareket edilmesi istendi.