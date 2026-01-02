"Bakanlar Kurulu 4 kez yanlış karar aldı. Devlet ciddiyeti ayaklar altına alındı"

DAÜ-SEN, Bakanlar Kurulu’nun DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin kararlarının dört kez DAÜ Yasası’na aykırı şekilde alındığını belirterek, sürecin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yanlış ve hatalı biçimde yürütüldüğünü belirtti. Sendika, bu durumun devlet ciddiyetini zedelediğini ve Bakanlar Kurulu’nu kamuoyu önünde gülünç duruma düşürdüğünü vurguladı.

Yazılı açıklama yapan DAÜ-SEN, 29 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bakanlar Kurulu’nun, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun atanmasına ilişkin daha önce aldığı üç kararı iptal ederek yeni bir karar aldığını kaydetti. DAÜ-SEN, daha önceki kararlar gibi bu yeni kararın da açık biçimde DAÜ Yasası’na aykırı şekilde düzenlendiğini vurguladı. Sendika, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili açıklamalarının da bu durumu teyit ettiğini kaydetti.

DAÜ-SEN açıklamasında, söz konusu kararla birlikte Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yürütülen Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu görevden alma sürecinin tarihe geçtiği belirtildi. Bakanlar Kurulu’nun bu süreçte dört kez yanlış karar aldığı ifade edilen açıklamada, devlet ciddiyetinin ayaklar altına alındığı savunuldu. Eğitim Bakanı’nın önergesini yasaya uygun şekilde düzenleyemediği, Başbakanlık’ın ise önerinin yasaya uygunluğunu denetleyemediği kaydedilirken, aralarında hukukçu bakanların da bulunduğu Bakanlar Kurulu’nun yapılan hataları fark etmeden yanlış kararları dört kez imzaladığı vurgulandı.

Günlerce kamuoyunda tartışılan ve Cumhurbaşkanı’nın da görüş bildirdiği bir konuda aynı hatanın dört kez tekrarlanmasının tesadüf olmadığı belirtilen açıklamada, bunun çok ciddi bir soruna işaret ettiği ifade edildi. DAÜ-SEN, Nazım Çavuşoğlu’nun intikam duygularıyla yürüttüğü bu sürecin Bakanlar Kurulu’nu kamuoyu nezdinde gülünç duruma düşürdüğünü savundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın pek çok kez istişare önerisinde bulunduğu ancak DAÜ Yasası’nın yürütücüsü olan Eğitim Bakanı’nın kibirli davranarak bildiğini yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Dört kez tekrarlanan hatanın, Bakan’ın bildiklerinin yanlış ve sınırlı olduğunun açık göstergesi olduğu ifade edildi.

DAÜ-SEN açıklamasında, bir öğretmenin sınıf içindeki otoritesinin sertlik ya da kabalıkla değil bilgiyle sağlandığına dikkat çekilerek, bunun siyasetçiler için de geçerli olduğu vurgulandı. Bir Bakanlar Kurulu kararını dahi teknik açıdan doğru hazırlayamayanların otoritesinin olamayacağı belirtilirken, Nazım Çavuşoğlu’nun kişisel sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ve tehdit savurarak otorite sağlayamayacağının açık olduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ortaya çıkan tablonun “fars ile trajedi arasında” olduğu ifade edilerek, Bakanlar Kurulu ve Eğitim Bakanı’nın fikren, zihnen ve fiilen iflas ettiği savunuldu. Bu durumun kabul edilmesi ve gereğinin yapılmasının en doğru seçenek olduğu belirtilirken, Bakanlar Kurulu ve Eğitim Bakanı’nın yetersizliği başka yerde aramasına gerek olmadığı, bunun subjektif bir tespit olmadığı ve dört kez ispatlandığı vurgulandı.