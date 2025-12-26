Bakanın ‘3-5’ yalanı tutmadı

Hakan Dinçyürek’in ‘3 – 5 kalem’ olarak tarif ettiği ilaç eksikliğini araştıran YENİDÜZEN, eczacı ve hasta hakları derneklerinden eksik ilaç listesi derledi; 23 farklı grupta onlarca kalem ilacı kapsayan ve geniş bir hasta kitlesini doğrudan etkileyen bir tablo ortaya çıktı.

Recep DAL

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in, ülkede ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşanmadığını savunarak, “Dönem dönem 3-5 kalem ilacın eksik olması bu ülkenin ilaç sıkıntısı var anlamını taşımaz” yönündeki açıklaması, gerçeklerle örtüşmedi.

YENİDÜZEN’in eczacılar ve hasta hakları derneklerinden edindiği bilgiler, ilaç eksikliğinin sınırlı ve geçici olmadığını; aksine 23 farklı grupta onlarca kalem ilacı kapsayan ve geniş bir hasta kitlesini doğrudan etkileyen yapısal bir sorun haline geldiğini ortaya koydu.

Kanserden diyabete, nörolojik hastalıklardan psikiyatrik rahatsızlıklara kadar hayati öneme sahip birçok alanda kullanılan ilaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşanırken, bazı ilaç gruplarının ise uzun süredir eczanelerde bulunmuyor

Eczacılar ve hasta hakları dernekleri, mevcut tabloya rağmen Bakan Dinçyürek’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, yaşanan ilaç ve medikal ürün eksikliğinin artık inkâr edilemeyecek boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Dinyürek’in açıklamaları, gerçeklerle örtüşmüyor

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in, Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda ilaç eksikliği olmadığını öne sürerek, “Dönem dönem 3-5 kalem ilacın eksik olması bu ülkenin ilaç sıkıntısı var anlamını taşımaz.” şeklinde yaptığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in eczacılardan ve hasta hakları derneklerinden edindiği bilgiler, Bakan Dinçyürek’in kamuoyuna yaptığı açıklamanın aksine, ülkede ilaç ve medikal ürünlere yönelik yaygın ve uzun süredir devam eden bir eksiklik bulunduğunu gözler önüne serdi.

23 farklı grupta onlarca kalem ilaç yok

Eczacılardan alınan bilgilere göre, yalnızca “3-5 kalem” ile sınırlı olmayan ilaç eksikliği, en az 23 farklı grupta bulunan onlarca ilacı kapsıyor. Bu gruplar arasında kanser, nöroloji, diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi hayati öneme sahip kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların da yer alıyor.

Özellikle kan sulandırıcılar, hormon ilaçları ve enjeksiyonluk ürünler gibi düzenli ve kesintisiz kullanılması gereken ilaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Yeşil reçeteli ilaçlar yaklaşık bir yıldır yok

İlaç eksikliğinin en çarpıcı boyutlarından birinin yeşil reçeteye tabii ilaçlarda yaşanıyor. Eczanelerden alınan bilgiye göre, bu kapsamdaki ilaçların neredeyse tamamı yaklaşık bir yıldır temin edilemiyor.

Yeşil reçeteli ilaçların yanı sıra, beyaz reçeteye tabii antidepresanlar ile psikiyatrik ve çocuk psikiyatrisine yönelik ilaçlarda da ciddi eksiklikler bulunuyor.

Aşılarda “ciddi sıkıntı”

Öte yandan, aşı temininde de önemli sorunlar yaşanıyor. Mevsimsel grip, zatürre ve çocukluk dönemi aşılarının eczanelerde bulunmazken, bu durum özellikle risk grubundaki bireyler için endişe yaratıyor.

Medikal malzemelerde de eksik var

Sorunun yalnızca ilaçlarla sınırlı değil. Eldiven, maske, sargı bezi ve enjektör gibi temel medikal malzemelerde dahi dönemsel değil, süreklilik arz eden eksikler gözlemleniyor.

Hasta hakları derneklerinden “sistemsel sorun” vurgusu

YENİDÜZEN’in ulaştığı hasta hakları dernekleri de sahadaki tabloyu doğruladı. Dernek temsilcileri, yalnızca eksik olan ilaçlara değil, mevcut olduğu belirtilen ilaçlara erişimde de sorun yaşandığını vurguladı.

Dernekler, yaşananların münferit değil, sistemsel bir sorun olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanı Dinçyürek’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini ifade etti.

Eczanelerde bulunamayan ilaç ve medikal ürün grupları

Eczacılardan ve derneklerden edinilen bilgilere göre, eksikliği yaşanan ilaç ve ürün grupları şu şekilde sıralandı:

-Kanser hastalarının kullandığı ilaçlar

-Nöroloji ilaçları

-Diyabet ilaçları

-Tansiyon ilaçları

-Kolesterol ilaçları

-Kan sulandırıcılar

-Yeşil reçeteye tabii ilaçlar

-Beyaz reçeteye tabii antidepresanlar

-Psikiyatrik ilaçlar

-Çocuk psikiyatrisi ilaçları

-Soğuk algınlığı ilaçları

-Antiviral ilaçlar

-Mide ve bağırsak ilaçları

-Alerji ilaçları

-Aşılar

-Vitamin grupları

-Hormon takviyeleri

-Göz damlaları

-Enjeksiyonluk ilaçlar

-Krem ve merhemler

-Fitiller

-Boğaz pastilleri

-Medikal malzemeler