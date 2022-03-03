Bahis ve kumar sitesi bağlantılı ‘sim kart dolandırıcılığı’

Ülkeye girişi olmayan bir kişi adına binlerce sim kart sattığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B.mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgileri aktaran polis memuru Mehmet Davulcu, zanlının ikametgâhında yapılan aramada; henüz tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam bin 437 adet sim kart bulunduğunu belirtti.

9 Şubat tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenildiğini kaydeden Polis, aynı gün B.E’nin ikametgâhında yapılan aramada; adı edilenin, bilinmeyen tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam bin 437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, meselede emare olarak zapt edilen bin 437 adet KKTC Turkcell sim kartlar ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, bahse konu kartları Lefkoşa'da faaliyet gösteren Tekno White isimli iş yerinden TC vatandaşı olan ve ülkeye bugüne kadar herhangi bir giriş çıkışı olmayan birine satıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, bahse konu kartlar ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta kartların satışını Tekno White iletişim isimli işyeri sahibi M.B. tarafından abonelik sözleşmeleri hazırlanarak yapıldığı ve kayıt edilmesinin sağlandığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının toplamda Türkiye’deki şahsa 5 bin 500 adet sim kart sattığının belirlendiğini anlatan Polis, zanlı M.B.'den ilk nazarda temin edilen abonelik sözleşmesi ile ilgili izahat istendiğini ve adı edilen müşterinin adı soyadı kısmında bulunan kişinin kendisinin imzalandığını belirttiğini anlattı.

Polis, Mustafa Beyaz’ın aynı gün "Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme" suçları ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan 1 şahıs olduğunu belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.