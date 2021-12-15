Bağış kutusundan 2 bin 915 TL sirkat etti, cezaevine gönderildi: Ülkeye turist vizesiyle girdi, sirkattan tutuklandı

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişindeki bağış kutusu içerisinden 2 bin 915 TL ve 1 doları sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı B.S’nin ülkeye turist vizesiyle girdiği tespit edildi.

Polis, mahkemede zanlının daimi ikameti ve herhangi bir geliri olmadığına yönelik bilgi paylaştı.

Yargılanmadan kaçması kuvvetle muhtemel olduğuna vurgu yapan polis, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mine Ozankaya ise zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, zanlının “Sirkat ve Kasti Hasar” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 14 Aralık saat 07.00'da Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişindeki Kalkındırma Derneği’ne ait içerisinde 4 bin 18 TL 60 kuruş ve 1 Dolar bulunan bağış kutusundan 2 bin 915 TL ve 1 dolar parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının olay yerinden ayrıldığı sırada tespit edilerek, tutuklandığını anlatan polis, yapılan soruşturmada 9 Aralık’ta ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının daimi ikameti ve herhangi bir geliri de olmadığına yönelik bilgi paylaştı.

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…

Zanlının yargılanmadan kaçması kuvvetle muhtemel olduğunu işaret eden polis, davaları görüşünceye değin mahkemenin uygun göreceği süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mine Ozankaya ise zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.