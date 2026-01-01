Baf’ta şiddetli rüzgar ağaçları ve elektrik direklerini devirdi
Baf’ta dün, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği bildirildi.
A+A-
Haberde, Limasol-Baf otoyolunda da şiddetli yağış sebebiyle toprak kayması ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.
Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre bugün itibarıyla şiddetli rüzgar, kar ve dolu yağışı beklendiğini ve fırtınanın, özellikle adanın batı kesimlerinde etkili olacağını kaydetti.
Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler : baf, Şiddetli rüzgar