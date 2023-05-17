Baf’ta bulunan insan başının Ann Naisbitt’e ait olduğu belirlendi

Baf’ta Pazar günü bulunan insan başının nisan ayı başlarından beri kayıp olan bir İngiliz kadına ait olduğu saptandı.

Rum radyosuna göre dün tamamlanan kimlik belirleme (DNA testi) çalışması sonucunda, insan başının Ann Naisbitt (79) isimli İngiliz kadına ait olduğu saptandı.

Rum polisi ve Sivil Savunma ekipleri, insan başının bulunduğu Baf’ın “Koloni” ve Marathunda” köyleri arasındaki bölgede yaptığı aramada, yakınlardaki dere yatağında insan kemikleri, kıyafet ve diğer eşyalar buldu.

Yakınları, Ann Naisbitt’in 3 Nisan’da saat 10.00’da yaya olarak evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını ihbar etmişti.