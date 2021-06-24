Bafra’ya aşı desteği: 450 turizm personeli aşılandı

Bafra turizm bölgesi hotellerinden Limak Hotel, Nuh’un Gemisi Hotel ve Concorde Hotel personeli, Mağusa Tıp Merkezi ekipleri tarafından Covid-19 a karşı aşılandı.



Sağlık Bakanlığı’ndan hotel personeli için sağlanan aşılar, uzmanlar tarafından hotel revirlerinde uygulandı.

Mağusa Tıp Merkezi ambulansı aşılama süresince ekiplerin hizmetinde olası bir acil duruma karşı bölgede konuşlandırıldı.

Aşılama ekibinde bir doktor, üç hemşire, bir de ambulans şoförü görev aldı.

Bölgede toplam 450 turizm personeli aşılanmış oldu.