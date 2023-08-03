Bafra’da ‘yeni turizm alanı’ sancısı

► 2003 yılında yatırıma açılan Bafra Turizm Bölgesi’nde 13 projeden 9’u hala tamamlanmamışken, 20 yıl sonra aynı bölgedeki ‘alçak orman arazilerinin’ yeni turizm alanı ilan edilmesi gündeme geldi.

Ayşe GÜLER

2003 yılında yatırıma açılan Bafra Turizm Bölgesi’nde 13 projeden 9’u tamamlanmamışken, 20 yıl sonra aynı bölgedeki ‘alçak orman arazilerinin’ yeni turizm alanı ilan edilmesi gündeme geldi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu yöndeki açıklamaları çevre ve sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi, yargının kapısı aralandı.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, ‘çevre’ ve ‘turizme’ yönelik çalışmaların aynı bakanlık çatısı altında yürütülmesini eleştirdi, alçak orman arazilerinin turizme açılması halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Sahir, “Dünyalı olmayı unuttuk. Ne varsa elimizde paraya çevirmeyi marifet olarak görüyoruz” dedi, hava sıcaklığının rekor kırdığını, yaşanan iklim değişikliğinin ortada olmasına rağmen yetkililerin ‘başka gezegendeymiş’ gibi karar verdiğini söyledi.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten, bugün Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşeceklerini söyledi, “Çevre sorunları ortadayken, ormanları her gün kaybettiğimiz durumda tek bir ağacın önemli olduğunun bilinmemesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Sarpten, orman alanlarının alçak veya yüksek şeklinde ayrılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

20 yıl önce turizm tesisleri açmak adına bu konuda adım atıldığını dile getiren Sarpten, “2003 yılında bir defaya mahsus yapıldığı söylenmişti. Şimdi yeniden gündemde” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, 2003 yılında hayata geçen Alçak Ormanların Devri ve İcarı Yasası ile orman arazilerinin turizm amacıyla kiralanmasının önünün açıldığını söyledi.

Poyraz, 20 yıl önce Bafra bölgesinde 13’ü otel, 4’ü restoran olmak üzere toplam 17 yatırım alanı belirlendiğini belirtti, bu alanlarda yalnızca 4 otel ve 1 restoranın inşaatının tamamlandığını kaydetti.

Görüş almak için aradığımız Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ise ulaşılamadı.

İLGİLİ KESİMLER NE SÖYLEDİ?

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir:

“Bu yönde adım atılırsa yargıya başvuracağız”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, ‘çevre’ ve ‘turizme’ yönelik çalışmaların aynı bakanlık çatısı altında yürütülmesini eleştirdi, alçak orman arazilerinin turizme açılması halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Sahir, “Dünyalı olmayı unuttuk. Ne varsa elimizde paraya çevirmeyi marifet olarak görüyoruz” dedi, hava sıcaklığının rekor kırdığını, yaşanan iklim değişikliğinin ortada olmasına rağmen yetkililerin ‘başka gezegendeymiş’ gibi karar verdiğini söyledi.

Seçim öncesinde bu karara benzer bir karar alınmak istendiğine değinen Sahir, konunun yargıya taşındığını, mahkemeden döndüğünü de hatırlattı.

Sahir, “Anayasayı bilmeyen, uymayan uygulamaların karşısında olacağız. Yasaya aykırıdır” diyerek, “Alçak ya da yüksek orman ayrımı doğru değildir. Hepsi devlet ormanıdır, farkı yoktur. Bunu yöneticiler ne zaman öğrenecek?” diye sordu.

“Ülkemizin yorganı yanıyor. Yeni ağaç elde edemiyoruz” diyen Sahir, ülkenin yüzde 30-35’nin orman arazisi olması gerektiğini ancak bütün alanları yeşillendirsek dahi yüzde 22 oranına ulaşılabileceğini belirtti.

Sahir, “Durum ortada… Bir de orman arazilerine göz dikip başka maksatla kullanmayı düşünmek sorunlardan bi haber olmak ya da bile isteye yapmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten:

“Bakan ‘çevre’ bakanlığı şapkasını attı, kendini yatırımcılara teslim etti”

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten, bugün Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşeceklerini söyledi, “Çevre sorunları ortadayken, ormanları her gün kaybettiğimiz durumda tek bir ağacın önemli olduğunun bilinmemesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Sarpten, orman alanlarının alçak veya yüksek şeklinde ayrılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

20 yıl önce turizm tesisleri açmak adına bu konuda adım atıldığını dile getiren Sarpten, “2003 yılında bir defaya mahsus yapıldığı söylenmişti. Şimdi yeniden gündemde” dedi.

Sarpten, ormanların her geçen gün yok olduğunu, tek bir ağacın önemine değinerek,

Bakan Ataoğlu’nun ‘çevre’ bakanlığı şapkasını attığını, kendini yatırımcılara teslim ettiğini ifade eden Sarpten, bu adımın ileriye götürülmesi halinde çevre ve sivil toplum örgütleri olarak gerekeni yapacaklarını da belirtti.

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz:

“Mevcut alanlar dururken, yeni yatırım alanı açma arayışının amacı ne?”

Kıbrıs Türk Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, 2003 yılında hayata geçen

Alçak Ormanların Devri ve İcarı Yasası ile orman arazilerinin turizm amacıyla kiralanmasının önünün açıldığını söyledi.

Poyraz, 20 yıl önce Bafra bölgesinde 13’ü otel, 4’ü restoran olmak üzere toplam 17 yatırım alanı belirlendiğini belirtti, bu alanlarda yalnızca 4 otel ve 1 restoranın inşaatının tamamlandığını kaydetti.

Mevcut alanlar dururken, yeni yatırım alanı açma arayışının amacını sorgulayan Poyraz, “Bu adımla turizmin önünün açılacağını düşünmüyorum. Yatırımını yapmayanlardan alıp, diğerlerine verebilirler” dedi.

Poyraz, her yıl yaşanan orman yangınlarına ve küresel ısınma sorununa da değinerek, “Yeni orman alanlarını yetiştirmek çok zor. Bu alanların korunmak yerine peşkeş çekilmeye kalkılması doğru bir yaklaşım değil” dedi.