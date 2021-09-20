Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz’in annesi Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı…
A+A-
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz’in annesi Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı… Ayten Deniz, ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucularından ve eski Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Milletvekili Kemal Deniz’in de eşiydi… Ülkeye büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi Ayten Deniz, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedildi…
Tatar ve Deniz ailelerinin acı günü: Ayten Deniz veda etti
Fotoğraflar TAK
Bu haber toplam 777 defa okunmuştur
Etiketler : cenaze