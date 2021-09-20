Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz’in annesi Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı… Ayten Deniz, ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucularından ve eski Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Milletvekili Kemal Deniz’in de eşiydi… Ülkeye büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi Ayten Deniz, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedildi…

Tatar ve Deniz ailelerinin acı günü: Ayten Deniz veda etti

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