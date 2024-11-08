“Ayrılıkçı oluşumu meşrulaştırma girişimi”

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (OTS) Kırgızistan'da düzenlediği zirveye, ‘KKTC’nin "gözlemci" olarak çağırılması, Avrupa Birliği'nde (AB) rahatsızlık yarattı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karşı çıktığı davete, Brüksel de sessiz kalmadı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, daveti sert dille eleştirdi ve bu daveti, "ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Borrell, 7 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği, OTS'nin Kıbrıslı Türk ayrılıkçı varlığını, uluslararası alanda tanınmayan sözde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Bişkek'te gerçekleşen zirve de dahil olmak üzere, gözlemci statüsü vererek meşrulaştırmaya yönelik tekrarlanan girişimlerini reddediyor" dedi.

Bu girişimlerin "üzücü" ve "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı" olduğunu vurgulayan Borrell, AB’nin sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığını yineledi.

Uluslararası alanda adanın hukuki temsilcisi olan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne göre Türkiye, "OTS'yi sahte devlet KKTC'yi teşvik etme aracı" olarak kullanıyor.